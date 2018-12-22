Muslim News Nigeria gazetesi editörü Raşid Ebubekir, yaptığı açıklamada, "2018 yılı 'Küresel Müslüman Kişilik Ödülü'nü, hem İslam  dünyasında hem de uluslararası camiada tartışmasız etkisi ve gücü nedeniyle  Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her zaman mazlumların yanında olduğuna  dikkati çeken Ebubekir, "Son zamanlarda Suudi Arabistan dahil Arap ülkeleri, İsrail'in Filistinlileri öldürmesine sessiz kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan,  İsrail'e karşı sesini yükselten lider oldu." diye konuştu.

Erdoğan'ın, Uygur Türkleri ve Arakanlı Müslümanların da her zaman  yanında olduğuna işaret eden Ebubekir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryalı  Müslümanlar arasında da büyük bir desteğe sahip" ifadelerini kullandı.

Ebubekir, Müslüman liderlere, İslam dünyasındaki sorunlara karşı birlikte daha fazla çaba gösterme çağrısı yaptı.

Öte yandan, gazetenin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan  sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ikinci, Malezya Başbakanı Mahathir  Muhammed de üçüncü sırada yer aldı.

Ayda iki defa çıkan Muslim News Nigeria, Nijerya'daki Müslümanlar  başta olmak üzere İslam dünyasından haberleri sayfalarına taşıyor.