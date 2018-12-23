Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.

Ailesi sinir krizi geçirdi



Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı





