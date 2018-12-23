Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.
Ailesi sinir krizi geçirdi
Hayatını kaybeden genç kızın ailesi sinir krizleri geçirirken polis etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız camdan atlayarak intihar etti
23.12.2018 - 09:33 | Son Güncelleme: 23.12.2018 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye’de 15 yaşındaki genç kız binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Genç kızın ailesi sinir krizi geçirdi.
Olay 02.30 sularında Ümraniye, Altınşehir Mahallesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binanın üçüncü katındaki evlerinin penceresinden atlayarak intihar eden Y. H. (15) olay yerinde feci şekilde can verdi.
Etiketler : ümraniye,intihar,
594820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594820.aspx
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