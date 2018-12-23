Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Kim Milyoner Olmak İster'de Duygu Sarı isimli yarışmacının elendiği soru, hem stüdyodakilere hem de ekran başındakilere pes dedirtti.

SORU ÇOK BASİTTİ

Aslen Rizeli olan yarışmacı, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu... Yarışma öncesi Murat Yıldırım'a iddialı açıklamalarda bulunan Sarı, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır uyarısıyla karşılaşıyorsanız muhtemelen neredesinizdir?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına çevirdi.

Milyoner'de Yarışmacı Elendiği Soruyla Pes Dedirtti

"UZAY İSTASYONU" CEVABINI VERDİ

Bu soruya kendinden emin bir şekilde "Uzay istasyonu" yanıtını veren yarışmacı, Milyoner'in unutulmazları arasındaki yerini aldı.

