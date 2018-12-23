Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Danışma Meclisi’ne katıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleşen programa Bakan Soylu’nun yanı sıra, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, ilçe belediye başkanları AK Parti Kocaeli il ve ilçe teşkilatları yer aldı.

“15 Temmuz’da bu milleti bu zulme düşmekten kurtaran Allah’tır”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Soylu, “15 Temmuz’da bu milleti bu zulme düşmekten kurtaran Allah’tır, Allah’tır. Biz hep bu doğrultuda gideceğiz. Buna engel olmak için hep sıkıntılar ortaya kodular. Şimdi kendimiz, kendi evlatlarımız, kendi insanlarımız, kendi sermayemiz, kendi ay yıldızı ile insansız hava araçlarını yapar. Kendi atak helikopterlerini, kendi mühimmatlarını yapan bir anlayışa doğru gidiyoruz. Bakın terörle mücadelede ne noktadan ne noktaya geldik. Milletvekillerimizin, hükümetimizin gayretiyle bütün arkadaşlarımızın ortaya koyduğu iradeyle, polisimizin, jandarmamızın, korucularımızın, kaymakamlarımızın, valilerimizin ve milletimizin asil duruşu ile bu noktaya geldik” dedi.

“Nazım’ın etkisiz hale getirdiği teröristin leşini jandarmamız gömüldüğü yerden çıkarttı”

Sözlerini sürdüren Soylu, terörle mücadele ile ilgili yapılan çalışma ile ilgili bilgiler aktararak, “Peşinde olduğumuz bir teröristle tesadüfi bir şekilde karşılaşan Diyarbakır’daki terörle mücadele şubesindeki bir kardeşimiz Nazım Tuncer’in ikiz evlatları vardı, şehit oldu. Annesi cenazesinde bana ‘Bunların intikamını alacak mıyız’ diye sorduğunda ana bize gerek kalmadı, senin kahraman evladın kendisinin de daha önce şehit edilen evlatlarımızın intikamını kendisi aldı dedim. Bu sabah Nazım’ın etkisiz hale getirdiği daha sonra şehit olduğu 2 teröristten birisinin leşini kahraman jandarmamız aradı buldu ve gömüldüğü yerden çıkarttı” dedi.

“Şu anda terör örgütlerine katılımın en düşük olduğu seviyedeyiz”

Avrupa’nın terör örgütlerinin Türkiye’de yapmış olduğu insanlık dışı olaylara Avrupa’nın göz yumduğunu kaydeden Bakan Soylu, “12-13 yaşındaki çocuklarımızı, genç kızlarımızı kandıracaklar ve analarının dizinde durmaları gerekirken alıp dağa getirecekler Kandil’e getirecekler, Murat karayılan’a, Cemil Bayır’a getirecekler ve o 14 yaşındaki kızlarımızı onlara meze gibi sunacaklar, taciz ettirip tecavüz ettirecekler. Ondan sonra onların annelerinin babalarının yanına dönmelerine müsaade etmeyecekler. Ey cici Avrupa. Kadın, çocuk haklarından bahseden Avrupa, bütün bunları ispatları ve delilleri ile önünüze koyduk. Gıkınız çıkmadı ve tek bir kelimeniz çıkmadı. Mecliste terör örgütünün siyasi kolu olan HDP’nin milletvekilleri, kadın hakları gündeme geldiği zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Ama Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu politika, ortaya koyduğu siyaset ve gerçekleştirdiği irade ve kararlılıkla Allah’ıma çok şükür olsun şimdi orada çocuklarımızı dağa götürmeye çalışanlara karşı büyük bir engel oldu. Geçen yılda ondan önceki yıl da söyledim. Bu yıl da söylemeye devam ediyorum. Şu anda terör örgütlerine katılımın en düşük olduğu seviyedeyiz” diye konuştu.

“Dağdaki gençleri o terör örgütünün içinde olduğu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz”

Terörle mücadele kapsamında terör örgütlere katılmış olan gençleri ikna etmek için yeni bir politika başlattıklarını söyleyen Soylu, “Yeni bir politika daha ortaya koyduk. Terör örgütüne katılanların ailelerine gidiyoruz. Aileleri ile birlikte dağdaki o gençleri ikna etmeye, o terör örgütünün içinde olduğu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde Fırat’ın doğusu ve batısı var. Hiç kimse endişe etmesin Türkiye’nin gücü Fırat’ın doğusunu da batısını da, Kandili, terör örgütlerinden temizleyecek bir güce sahiptir. Ama bunun için bize 24 Haziran seçimlerinden sonra çok büyük bir güç daha lazım. Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu sinerjiyi 31 Mart seçimlerinden sonra hep birlikte taşımalıyız. Onun için AK Parti elinden gelen bütün gayreti ortaya koymaktadır. Her seferinde üzerimize gelinmesine rağmen geri adım atmadık. Şimdi birlik ve beraberlik içerisinde bir taraftan gençlik, diğer taraftan kadın kollarımız, diğer yandan da milletvekillerimiz, ana kadememiz, ilçe belediye başkanlarımızla mücadelemize devam edeceğiz. AK Parti davası hiçbir zaman koltuk davası olmadı. Kim öyle zannetmişse yanılmıştır. AK Parti davası bu milletin davasıdır” şeklinde konuştu.