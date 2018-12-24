Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye’nin Pakistan’la diplomatik ilişkileri, ‘yakın dostluk ve kardeşlik’ anlayışı temelinde 70 yılı aşkın süredir devam ediyor. Pakistanlıların, Kurtuluş Savaşı’na verdiği destek zihinlerde ayrı bir yer tutarken Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi de onlar için esin kaynağı olma niteliği taşıyor. İki ülkenin en zor zamanlarında birbirlerine destek olmaları, bu yakın ilişkilerin halklar seviyesinde de tesis edilmesini sağladı. Bu dostluk ve kardeşlik ilişkisini birinci ağızdan, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi’den dinledik. Qazi, bütün sorularımıza bütün içtenliği ile cevap verdi. Röportajımız şu şekilde geçti:

Türkiye’de Pakistan’ı temsil etmek nasıl bir duygu? Ankara’ya gelmeden önce görev yeriniz neresiydi?

Pakistan Büyükelçisi olarak Ankara’da bulunmak benim için özel bir duygu. Pakistan’ı, Türkiye’de bir yıldan fazla süredir temsil ediyorum. Buraya gelmeden önce Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de görev yapıyordum. Pakistan Dışişleri Bakanlığındaki arkadaşlarımın çoğu Türkiye Büyükelçisi olmayı gönülden ister ancak bu muazzam ülkede Pakistan’ı temsil etmeye ben seçildim. Burada olmak benim ve ailem için çok büyük bir onur.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkisini nasıl tanımlarsınız?

Türkiye, Pakistan’ın yakın dostlarından, hatta en yakını diyebilirim. İki ülke arasında çok derin devlet ilişkilerinin yanı sıra aramızda gönülden gönüle, insandan insana, hükûmetlerden hükûmetlere bir ilişki var. Türkiye ya da Pakistan’da iktidarda kimin olduğunun bir önemi olmaksızın ilişkilerimiz güçlenerek devam ediyor. Örneğin son on yılda Pakistan’da üç hükûmet değişikliği oldu. İç politikada partiler arasında bazı konularda görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Ancak konu Türkiye ise, Pakistan’daki ideolojik farklılıklara rağmen bütün siyasi partiler tek ses olabiliyor. Çünkü insanımız da dâhil aramızdaki tarihî ilişkilerin derinliğinin ve öneminin farkındayız. Bunun birçok somut örneği bulunuyor.

6 BİN KELİME AYNI“Tarihî ve kültürel olarak birçok benzer yönlerimiz var. Resmî dilimizde 5 bin ila 6 bin arasında Türkçe sözcük bulunuyor. Biz de ‘ordu’ya ‘ordu’ diyoruz. Yemeklerimiz de aynı gibi. Köfte, kıyma ve kebap yiyoruz.”

SAVUNMA SANAYİİNDE MUAZZAM İLERLEDİNİZ

Son dönemde ilişkilerimizde savunma sanayiinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle ATAK helikopteri... Bu alandaki iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Jeopolitik olarak bölgemizde inişler-çıkışlar yaşanıyor. Türkiye ve Pakistan iki müslüman ülke olarak bazen birçok zorlukla karşı karşıya gelebiliyor. Bu açıdan savunma sanayiinde daha fazla odaklanmamız ve iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu alanda muazzam bir ilerleme sağladı. ATAK helikopteri bunun en güzel ve somut örneklerinden. Aynı şekilde Pakistan da savunma sanayii alanında çok iyi çalışmalar yürütüyor. Bunun dışında iki ülke askeri, karşılıklı olarak eğitim programlarına katılıyor. Ortak tatbikatlar yapılıyor ve her düzeyde karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz. İki ülke arasında savunma iş birliği ilişkilerimiz açısından önemli bir yeri var. Türkiye’den geçtiğimiz aylarda gemi ve helikopter aldık. Türkiye ise, Pakistan’dan temel uçak transformatörü aldı. Bunlar sadece birkaç örnek. Pakistan ve Türkiye olarak daha fazlasını yapacak kapasitemiz bunuyor. Savunma sanayii iyi ilişkilerimizin sadece güzel bir örneği.

DİPLOMASİNİN BEŞİĞİSİNİZ

Bir yıldan fazla süredir Türkiye’de bulunuyorsunuz. Şimdiye kadar hangi şehirleri ziyaret ettiniz? En çok beğendiniz yerler neresiydi?

Türkiye’yi, medeniyetin ve tarihin beşiği olarak tanımlayabiliriz. Ben bir diplomatım ve diyebilirim ki; Türkiye ayrıca diplomasinin de beşiği. Tarihteki ilk yazılı anlaşma (Kadeş Anlaşması) Hititler ve Mısırlılar arasında bu topraklarda imzalandı. Türkiye’de gezilecek ve görülecek o kadar tarihî yer var ki, hepsi ayrı bir güzellik barındırıyor. Türkiye’yi kelimelerle, paragraflarla hatta kitaplarla özetlemek bile çok zor. Hattuşaş’ı ziyaret ettim, çok etkileyiciydi. Karadeniz kıyılarını ve Safranbolu’ya da gittim. Ayrıca Marmaris, Antalya, Eskişehir ve Kapadokya’da bulundum. İstanbul ise, herkesin görmesi gereken bir şehir. İnşallah önümdeki günlerde Erzurum, Trabzon ve Gaziantep’i ziyaret etmeyi planlıyorum.