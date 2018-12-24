Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Türkçenin yanlış kullanımı, internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada gençleri etkisi altına alırken dildeki bozulmanın en yoğun yaşandığı alanların başında da tabelalar ve sosyal medya geliyor. Konu ile ilgili rahatsızlığını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık tahammül sınırlarını aşan bir boyuta ulaşmıştır” sözleri üzerine Türkçenin daha etkin ve düzgün kullanılması için atılacak adımlar da hız kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ikinci yüz günlük hedefleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu tarafından Türkçenin bilinçli kullanılması ve şehirlerdeki tabela kirliliğine son verilmesine yönelik kampanyalar başlatılacak. Kampanya ile yabancı işletme isimleri yerine Türkçe isimlerin kullanılması konusunda vatandaşlar teşvik edilecek.

Bu kampanya mahallî seçim çalışmalarında da aktif olarak yürütülecek. Bu kapsamda yerel seçim çalışmalarında tabela kirliliği ile ilgili uygulanacak teşvik edici çalışmalar seçim vaatleri arasında yer alacak. Ayrıca, mahallî yönetimlerin seçim sonrasında görüntü kirliğine neden olan tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülecek.

Öte yandan Türkçenin şuurlu kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında da seferberlik başlatılacak. Bu kapsamda özellikle çocukların ve gençlerin Türkçenin doğru kullanımı konusunda medyanın imkânları kullanılacak. Gençlere sosyal medyada Türkçe içerik üretmenin önemine dikkat çekilirken; Türk dilinin kullanımının artırılması için “kamu spotu” hazırlanarak sosyal medyada yayınlanması da planlanıyor.