Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Teknik bir arıza sebebiyle M2 hattında seferler Yenikapı- Gayrettepe arasında yapılamamaktadır. Yenikapı- Gayrettepe arasında İETT otobüsleri çalışacaktır."