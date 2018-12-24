Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
FETÖ operasyonunda sarı yelek ele geçirildi
24.12.2018 - 08:43 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, bir evde 19 sarı, 9 kırmızı yelek ile sahte kimlikler ele geçirildi.
Etiketler : fetö,
594937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594937.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER