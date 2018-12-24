İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Son bir hafta içerisinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
24.12.2018 - 10:10 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 1 haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,
594947 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594947.aspx
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