Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 11 i gözaltına alındı.