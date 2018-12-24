Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 14 öğretmen şahsa yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılmış olup 11 i gözaltına alındı.
Bylock kullanan 11 öğretmen gözaltına alındı
24.12.2018 - 10:57 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma ile ilgili olarak, FETO/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme iletişim programı olan bylock kullandığı tespit edilen 14 öğretmene yönelik Ankara ilinde 24.12.2018 tarihinde operasyon yapılıp11 i gözaltına alındı.
Etiketler : Bylock,
594954 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594954.aspx
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