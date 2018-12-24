Milli savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz
24.12.2018 - 11:27 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 23 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : Irak,
594958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER