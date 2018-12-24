Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.
Reina saldırganın ev arkadaşı terör operasyonunda yakalandı
24.12.2018 - 15:00 | Son Güncelleme: 24.12.2018 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.
Adana'da terör operasyonunda yakalanan bir şüphelinin, Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlendi.
Etiketler : reina saldırganı,haberler,ölü,
594988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/594988.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER