Törende konuşan Uysal, “Gayrettepe, Halkalı ve Vezneciler’den gelecek üç büyük metro hattı ile Arnavutköy ulaşımda çağ atlayacak. Hadımköy’e Halk Ekmek Fabrikası kuruyoruz. Şirindere’yi ıslah ediyor, Karaburun Sahili’nde çalışmalara başlıyoruz. Taşoluk’a bir bölge parkı, Hadımköy’e de spor tesisi inşa edeceğiz” dedi.



Arnavutköy’e kazandırılan 82 eser için toplu açılış töreni düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi önünde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, milletvekilleri, İstanbul AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.



ERDOĞAN: “TÜRKİYE’DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM AK BELEDİYECİLİK İLE BAŞLADI”

AK Belediyecilik’te gösterilen başarının ülkenin kalkınmasında mihenk taşı olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Belediyecilik bizim işimizdir, AK Parti'nin işidir. Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşüm, AK Belediyecilik ile başladı. Gidelim 20 yıl öncesine, CHP'nin İstanbul'da belediye başkanı olduğu zamanlara gidelim. Arnavutköy'ün belde olduğu zamanlara gidelim. Neydi buraların hali? Susuzluğun olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Çöplerin dağlar gibi olduğu zamanları biliyorsunuz değil mi? Yolumuz var mıydı? Hatırlayın o günleri. Ama şimdi adeta otoyol gibi duble yollarımız var. Buralara, durup dururken gelmedik. Neden? Medeni olmak farklı bir şey ama ne yazık ki bunlar o belde dönemlerinde kaldılar. Bunlar anlamaz belediyecilikten. Bunlar bizim işimiz” dedi.



ERDOĞAN: “DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ İSTANBUL YAŞANMAZ HALDEYDİ”

İstanbul’un eski halini anlatan Erdoğan, “1994 yılında İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimde, karşımda öyle bir manzara vardı ki inanın bana insan düşmanına bile böyle bir muameleyi reva görmez. O zaman buralarda doğal gaz var mıydı? Şimdi doğal gaz var. Mesele bu. Ayşe hanım evde hemen butona basıyor, mutfakta ocaklar yanıyor. Banyo aynı şekilde. Sıcak suya anında ulaşıyoruz. Kaloriferlerimiz aynı şekilde yanıyor. Haliç, adeta balçık haline dönüşmüştü. Gazeteler, maske dağıtıyordu. Ecdadın emaneti tarihi eserler, tarihi bölgeler kelimenin tam anlamıyla dökülüyordu. Bir kısmı mezbelelik haline gelmişti. Tüm dünyanın göz bebeği bu güzel şehir, adeta yaşanmaz haldeydi. Peki tüm bu kötü manzaranın müsebbibi kimdi? Tabii ki bugünkü CHP zihniyetiydi. CHP, kirliliktir. CHP, susuzluktur, çöp dağıdır, yolsuzluktur, yoksulluktur, yasaklardır” diye konuştu.



UYSAL: “ARNAVUTKÖY ULAŞIMDA ÇAĞ ATLAYACAK”

Son dönemde Arnavutköy’e önemli eserlerin kazandırıldığını söyleyen Uysal, “Arnavutköy geleceğe umutla bakıyor. Çünkü sadece şehrimizin değil, ülkemizin gururu olan İstanbul Havalimanı burada. Asrın projesi Kanal İstanbul bu ilçeden geçecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Oto Yolu, ilçemizi Avrupa’dan Asya bağlıyor. Bu projelerle Arnavutköy’ün değeri her geçen gün artıyor. Arnavutköy’ü İstanbul’un merkezlerine bağlayacak 3 metro hattında çalışmalar devam ediyor. Gayrettepe, Halkalı ve Vezneciler’den gelecek üç büyük metro hattı ile Arnavutköy ulaşımda çağ atlayacak” dedi.



UYSAL: “TOPLAM YATIRIM MALİYETİMİZ 126 MİLYON TL”

Arnavutköy’ün, İstanbul’un parlayan yıldızı olduğuna dikkat çeken Uysal, “Bugün açılışını yaptığımız 82 eser ve gelecekte yapılacak yatırımlarla Arnavutköy, İstanbul’un en değerli ve en güzel ilçelerinden biri olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bu açılışta, toplam yatırım tutarının dörtte birini oluşturan eserlerimizle yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımlar arasında şehir parkı, yol, kavşak ve viyadükler, otopark ve kurban kesim tesisi var. Bu yatırımların toplam maliyeti 126 milyon TL” şeklinde açıkladı.



UYSAL: “HADIMKÖY’E HALK EKMEK FABRİKASI, TAŞOLUK’A BÖLGE PARKI”

Önümüzdeki dönemde de hizmetlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Uysal, “Şirindere’yi ıslah ediyoruz. 2 bin 115 metrelik dere ıslahında 1460 metreyi tamamladık. Ayrıca Hadımköy’e yapacağımız Halk Ekmek Fabrikası’nın ihalesi tamamlandı. Başlıyoruz. Çok büyük bir tesis olacak. Bu fabrikada, sağlımız için çok önemli olduğunu düşündüğümüz geleneksel ekşi mayalı ekmeğimizi üreteceğiz. Bunlarla birlikte, Karaburun Sahili’ni düzenleyeceğiz. Taşoluk’ta bir bölge parkı yapacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için Hadımköy’e bir spor tesisi inşa edeceğiz” dedi.



BALTACI: “ARNAVUTKÖY HİZMET VE YATIRIMLARLA BÜYÜYECEK”

İlçeyi kalkındırmak için her alanda proje geliştirdiklerini söyleyen Baltacı, “Arnavutköy genç ilçelerimizden birisi. İlçemizi kalkındırmak için her alanda projeler geliştirmeye ve ihtiyaç duyulan hizmetleri hızla vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı da bünyesinde barındıran Arnavutköy sizlerin desteğiyle yeni dönemde de hizmetlerle, yatırımlarla, büyük projelerle buluşmaya devam edecek inşallah” temennisinde bulundu.