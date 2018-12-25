Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin çekilmesi ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde işgal ettikleri topraklarda Türkiye’nin operasyonundan korkan PYD/PKK’nın hafta sonu Suriye rejimi ile irtibata geçtiği ortaya çıktı. Türkiye’ye karşı kendilerine destek verilmesini isteyen terör örgütü, Esad’dan işgal ettikleri bölgelere asker göndermesini istedi. Ancak Esad, bölgede Suriye Ulusal Arap Ordusu haricinde herhangi bir güce müsaade etmeyeceklerini belirterek “Ya bizim ordumuza bağlı bir birlik olarak kalırsınız ya da bölgeyi terk etmek zorunda kalırsınız” cevabını verdi. Başta Haseke olmak üzere kuzeydeki birçok bölgede 60 bin civarında silahlı militanı bulunan terör örgütünün bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.



Esad’dan umdukları karşılığı bulamayan PYD/PKK, bu sefer yönünü Rusya’ya döndü. PKK’lı terörist bir heyet, ABD’nin geri çekilmesini tartışmak ve YPG’yi Türkiye’nin operasyonundan kurtarmak için Rusya tarafından işletilen Kandil’deki Hmeymim Hava Üssü’nü ziyaret etti. Ruslarla buluşan PKK’nın iki elabaşısı, ABD’nin çekilmesinin ardından YPG’nin kontrolündeki bölgelere Rus güçlerini çağırdı. PYD/PKK’nın Rusya’dan da olumsuz cevap aldı. Kaynaklar, Rusların PKK’lı gruba Suriye iç savaşının başında imzaladıkları sözleşmeye geri dönmelerini öneren delegasyona bağlı kalmalarını isteyerek, bundan herhangi bir taviz vermeyeceklerini belirtti.



Bu arada, Suriyeli Peşmergelerin geçen hafta ABD himayesinde terör örgütü YPG/PKK ile gizli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak herhangi bir sonuca varılmadığı açıklanmıştı.