Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da evli 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Sevilay Bulut, 2 yıl başkasının yanında terziliği öğrendikten sonra kendi işini yapmaya karar vererek, Çarşı Mahallesi'nde merdiven altı diye tabir ettiği 4 metrekarelik iş yerini kurdu. 3 makine ile 1 ütü masasını zor sığdığı iş yerinde çalışmaya başlayan Bulut, 'Yapamazsın" diyenlere inatla 15 yıldır kendi iş yerinde mesleğini sürdürüyor. Tek başına her türlü dikiş, tamirat, ütüyü yapan Bulut, bazı mağazalarla da çalışarak ailesine önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.



17 yıldır terzi olduğunu belirten Sevilay Bulut, “15 yıldır ise kendi işimi yapıyorum. Başkasının yanında çalışıyordum. Dükkan açmaya karar verdim. Dükkan kiraları çok fazlaydı. Ben de bu merdiven altı yeri buldum. Burasının kirası uygundu. Ben burayı tutunca küçük olmasından dolayı insanlar 'burada çalışamazsın 'dediler. Ben şimdi kendimi geçindiriyorum" dedi.

Vatandaşların gelip ekmek parasını alın teriyle kazandığı için tebrik edenlerin olduğunu aktaran Bulut, "Kısaltma daraltma konusunda mağazalara çalışıyorum. Dışarıdan da iş alıyorum. Mont çarşaf sıfırdan dikiş, bay ve bayan her türlü tamirat işini yapıyorum” ifadelerini kullandı.

