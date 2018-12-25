Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAH 178 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süreyya Gül’e (56) çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Elazığ'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
25.12.2018 - 15:23 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da, karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Etiketler : elazığ,trafik kazası,
595149 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595149.aspx
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