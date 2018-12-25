Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAH 178 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Süreyya Gül’e (56) çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü, Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.