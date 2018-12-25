Olay akşam saatlerinde Ataköy - Bahçelievler metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan intihar sebebiyle seferler bir süre Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılamadı. Cesedin morga götürülmesinin ardından seferler saat 20.40 itibari ile normale döndü.
Metro seferleri normale döndü
25.12.2018 - 23:03 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yenikapı-Havalimanı metro hattındaki intihar nedeniyle aksama yaşanan seferler normale döndü.
Etiketler : metro,İstanbul,
595207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595207.aspx
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