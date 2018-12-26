Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demir Yolu İşçileri Sendikası ile CHP’li İzmir Belediyisenin kuruluşu olan İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde sonuç alınamayınca İzmirli’nin günlük hayatı çileye dönüştü. İZBAN’ın yüzde 22’lik zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık’ta iş bırakan işçiler, grevin 17. gününe girdi. Demiryol İzmir Şubesinin, grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, önceki gün sendika üyesi olmayan 7 işçinin aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı. İZBAN işçileri duruma sevinirken vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Seferlerin tamamen durduğundan haberi olmayanlar, kapıdan dönmek mecburiyetinde kaldı. Demiryol İş Sendikası Baş Temsilcisi Ahmet Güler, haklarını alana kadar mücadelelerinin devam edeceğini belirterek “İzmir halkını mağdur eden bizler değiliz; bir şekilde anlaşmaya yanaşmayan İZBAN AŞ’yi yöneten kişilerdir. Bizler de 17 gündür evimize ekmek götüremiyoruz” diye konuştu.