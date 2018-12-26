Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Şüpheliler arasında darbe girişiminden sonra ihraç edilen ByLock kullanıcısı S.Ş’nin de olduğu belirlendi. S.Ş, TRT’den ihraç edilen eşi R.Ş. ile aralarında Suriyeli göçmenlerin de bulunduğu bir tekneyle Bodrum’dan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken Sahil Güvenlik birimlerince yakalandı. Sorgusunda FETÖ bağlantısını inkar eden şüpheli S.Ş. ByLock yüklü telefonu ise eşinin kullandığını öne sürdü. Ayrıca yurt dışına kaçma fikrinin eşine ait olduğunu kendisinin önce gitmek istemediğini ancak eşinin “O zaman boşanalım” demesi üzerine kendisini sevdiği için gitmeye karar verdiğini iddia etti. Şüpheli çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.