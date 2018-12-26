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Gri listede yer alan teröristin ölüsü bulundu
26.12.2018 - 13:57 | Son Güncelleme: 26.12.2018 - 13:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Hani ilçesi Birlik köyü kırsalında yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri Listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu “Botan” kod adlı Veli Taşkıran’a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.
Etiketler : TERÖRİST,gri liste,Veli Taşkıran,
595283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595283.aspx
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