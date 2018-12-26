Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

Bugün burada ülkemizin bilimsel araştırmalar alanında iki lokomotif kuruluşu olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın ödül takdim töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kendi alanlarında yaptıkları çalışmalarından dolayı hocalarımıza ve genç arkadaşlarımıza ödüllerini tevdi edeceğiz. Emekleri ve gayretleri için kutluyorum.

Genç bilim insanlarımızın gözlerinden yansıyan heyecan, gurur ve cesaret ülkemizin geleceği adına bize büyük umutlar aşılıyor. Böyle güzel iftihar tabloları yaşattıkları için genç araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum.

2019 yılını ülkemiz genelinde Fuat Sezgin yılı ilan ettik.

Kültür ve medeniyet kökleriyle manevi hazinelerinden kopup yürüyen bilimsel çalışmaların eksik ve kopuk kalacağını unutmayalım. Asırlardır farklı kültür, medeniyet ve inançları buluşturmuş bir coğrafyanın kavşak noktasında bulunuyoruz. İnsanlık tarihine yön veren pek çok keşfin ilk nüvelerinin oluşturulduğu bir maziye sahibiz.

HANİ ADALET ÜZERİNE KURULMUŞTU?

Ülkemizi geleceğe çok güçlü şekilde taşıyacak birikim milli hazinemizde bulunuyor. Ancak bu hazinenin kapağını açıp istifade edemiyorduk. İslam coğrafyası son dönemde o büyük oyunun malzemesi yapıldı. Kaynakları sömürüldü, sınırları yeniden çizilmiştir. Yeni küresel sistem İslam alemini çeperlere itmiştir. Bu yeni sistemde Müslümanlara ne kendi gelecekleri ne de insanlığın ortak geleceği hakkında söz tanınmamıştır.

Dünya 5'ten büyüktür. 194 üye var. 15 geçici üyenin hiçbir değeri var mı? Yok. Hani adalet üzerine kurulmuştu? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Birleşmiş Milletler'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın, yok böyle bir şey.

ÜNİVERSİTELERİMİZ TARİHİ BİR DEĞİŞİM YAŞADI

Dışa bağımlılık İslam dünyasının en acı gerçeğidir. Öğrenilmiş çaresizlik sendromu ile karşı karşıyayız. Biz bunun değişeceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle bağımlılık gömleğini parçalamıştır. İthal eden değil, kapıya kul olan değil kendi ayakları üzerinde duran Türkiye var.

Üniversitelerimiz tarihi bir değişim yaşadı. Öğrencilerin eğitimiyle değil de sakalıyla başörtüsüyle uğraşmanın kimseye faydası yok. Özgürlüğün olmadığı yerde özgünlük de olmaz. Bu anlayışla üniversitelerin demokratikleşmesinde önemli adımlar attık. Atılan adımlar sayesinde üniversitelerimiz gerçek anlamda bilim ve araştırma yapacak imkana kavuştu.

Üniversitelerde teröre bulaşmadığı sürece bilime her türlü desteğin verildiği ortam oluşturuldu. Eksiklerimiz elbette var. Akademik gelişmeler insan kalitesine ve imkanların ne şekilde değerlendirildiğiyle alakalıdır.

AHTAPOT YAZILIMI NATO TATBİKATINDA

Hudutlarımızın korunmasına gösterdiğimiz hassasiyeti ülkemizin ürettiği verilerin korunmasına aynen göstermek durumundayız. Bugün siber saldırılar ve açıklar, devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir. Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına dahil edildi.

Türkiye bilimsel araştırmalarda artık sınır tanımıyor. İki hafta önce 20 yıllık hayali gerçekleştirip Uzay Ajansı'nı kurduk. Ülkemizi süper lige taşıyacak tarihi bir adım attık.