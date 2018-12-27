NVİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ?son zamanlarda bazı basın  yayın organları ile sosyal medyada 2019 yılında T.C. kimlik kartı, pasaport ve  sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus  cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin  yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin  değiştirilmesi gerektiği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğu vurgulanan açıklamada, T.C.  kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her  yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış  yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C.  kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu ve sürücü belgeleri için mevcut  uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam  edileceği kaydedilerek vatandaşların söz konusu haberlere itibar etmemesi  istenildi.