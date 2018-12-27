İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo  uçağıyla Çin'den Türkiye'ye bir firma üzerinden oto temizlik malzemeleri  getirileceği bilgisine ulaştı.

Küçükçekmece'deki şirketin yurt dışı ithalat kayıtlarını inceleyen  ekipler, şirketi takibe aldı.

Atatürk Havalimanı'ndan kiralık araçla malzemeleri alan kişiyi takip  eden ekipler Sancaktepe'deki bir benzin istasyonunda araca operasyon düzenledi.  Dedektör köpeği "Avcı"nın verdiği tepki üzerine araç içerisindeki kasayı levye  yardımıyla açan ekipler kasanın içerisinde kolilenmiş olarak çok sayıda oto  yıkama malzemesi ile üzerinde “Cam çizik giderici" yazılı kovaları incelemeye  aldı.

Thermo uyuşturucu test kiti cihazı ile malzemelerin uyuşturucu türevi olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, 67 adet beyaz plastik kova içerisinde  yaklaşık 260 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde bulunan kovaların  gizlemek maksadıyla kullanılan çok sayıda oto yıkama malzemesini ele geçirdi.

Thermo uyuşturucu test kiti cihazı ile malzemelerin uyuşturucu türevi olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, şüpheli H.İ.K'yı gözaltına aldı.

Şüpheli H.İ.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ele geçirilen 260 kilo 5-Fluro maddesini inceleyen  jandarma ekipleri bu maddeden 260 ton Bonzai elde edilmesinin mümkün olacağı  bilgisine de ulaştı.