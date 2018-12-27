Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta kış mevsiminin en sert günleri yaşanırken mesire alanlarında, dondurucu soğuğa mangal yakıp piknik yapanlar dikkat çekti.



-7 DERECEDE MANGAL KEYFİ

Sivas’ta mangal sevenlerin uğrak yeri olan Paşabahçe mesire alanında bir çok aile ve arkadaş grubu, -7 derecede yaktıkları mangalda etlerini pişirip afiyetle yediler. Soğuk havanın mangal keyifleri için engel olmadığını belirten Sivaslılar, “Soğuk Sivas’ın insanına işlemez. Biz her şartta mangalımızı yaparız. Kar kış fark etmez” dediler.





