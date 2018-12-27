Sivas’ta kış mevsiminin en sert günleri yaşanırken mesire alanlarında, dondurucu soğuğa mangal yakıp piknik yapanlar dikkat çekti.
-7 DERECEDE MANGAL KEYFİ
Sivas’ta mangal sevenlerin uğrak yeri olan Paşabahçe mesire alanında bir çok aile ve arkadaş grubu, -7 derecede yaktıkları mangalda etlerini pişirip afiyetle yediler. Soğuk havanın mangal keyifleri için engel olmadığını belirten Sivaslılar, “Soğuk Sivas’ın insanına işlemez. Biz her şartta mangalımızı yaparız. Kar kış fark etmez” dediler.
Sivaslıların karda mangal keyfi
27.12.2018 - 11:39 | Son Güncelleme: 27.12.2018 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mangal denilince akla gelen Sivaslılar, bu alışkanlıklarında dondurucu soğukta da vazgeçmedi. -7 derecede yaktıkları mangalda etlerini pişirip afiyetle yediler.
Sivas’ta kış mevsiminin en sert günleri yaşanırken mesire alanlarında, dondurucu soğuğa mangal yakıp piknik yapanlar dikkat çekti.
Etiketler : mangal,sivas,sivaslılar,
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