Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Türkiye Bilimsel ve  Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ahtapot yazılımının siber güvenlikte  üstlendiği role işaret etmişti. Erdoğan, "Bugün siber saldırılar ve açıklar,  devletin güvenliği ile kişi mahremiyetini ihlal eden en büyük tehditlerdendir.  Geliştirdiğimiz 'Ahtapot' yazılımı, bir kuvvet komutanlığımızın karargahına  yapılan siber saldırıyı başarıyla engelledi ve gerçekleşecek bir NATO tatbikatına  dahil edildi." ifadesini kullandı.

Pardus-Ahtapot Bütünleşik Siber  Güvenlik Projesi, TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)  öncülüğünde özel sektörün de katkılarıyla yerli kaynaklarla yürütülüyor.Proje, başta kamu kurumları olmak üzere, orta ve büyük ölçekli tüm  bilgi sistemlerinin siber güvenlik konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  başlatıldı. Ahtapot ile "derinlemesine savunma" stratejisiyle birden çok güvenlik  önleminin koordineli olarak kullanılması hedefleniyor.

Ahtapot'un işletim sisteminin Pardus olması sayesinde siber güvenlik  bileşenlerinde de açık kaynak kodlu milli işletim sistemi dağıtımı kullanılıyor.Açık kaynak kodlu bileşenlerden yararlanılması, denetlenemeyecek  sistemlerden uzak durulmasını sağlıyor. Ahtapot, kurulum, yapılandırma ve güncellemelerin kolaylaştırılması  için bir merkezi yönetim sistemi barındırıyor.

Kolay ve anlaşılır kurulum ve kullanım kılavuzlarına sahip Ahtapot  Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi, güvenlik duvarı, web uygulama, e-posta,  saldırı tespit/önleme, siber saldırı erken uyarı, güvenli bağlantı ve güvenli  internet erişim sistemleri  gibi özellikleriyle kurumların güvenlik ihtiyaçlarına  açık kaynak teknolojilerden yararlanarak çözümler sunuyor.

GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR, KULLANIMI YAYGINLAŞACAK

Pardus-Ahtapot Projesi, 21 Nisan 2016'dan beri Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) bünyesinde kullanılıyor. Bu yıl içinde Eyüpsultan Belediyesi’nde de kullanıma alınan Ahtapot  için diğer bazı kurumlarda kurulum denemeleri yapılıyor.

Halihazırda Ahtapot Projesi ile ilgili olarak kurumların ihtiyaçları  doğrultusunda geliştirme ve destek faaliyetlerine devam ediliyor.

SALDIRILARI PÜSKÜRTTÜ, NATO'DAN GEÇTİ 

Ahtapot tarafından korunan siteler, şubat ayında önemli bir sınav verdi. 3-6 Şubat'ta farklı saat aralıklarında yapılan DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık devre dışı bırakma) saldırıları başarıyla savuşturuldu. Ahtapot, 10-29 Haziran'da gerçekleştirilen NATO CWIX Tatbikatı'na  katılarak, siber güvenlik tatbikat senaryolarının tümünden başarıyla geçti.