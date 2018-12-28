Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 2200 yeni konut inşasına onay vermesini kınadığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamda "İsrail’in işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da yaklaşık 2200 yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İlgili Birleşmiş Milletler kararları ile Dördüncü Cenevre Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuku pervasızca çiğnemeye devam eden İsrail’in bu yasadışı kararını reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.