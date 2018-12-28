Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, maden ocaklarının çevreye vermiş olduğu zararları azaltmak için düğmeye bastı. Bakanlık, 25 hektar ve üzeri alanda “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan agrega ve doğal taş madenciliği projelerinde uyulması gereken hususları şöyle belirledi:

∂ Maden ocağı açmak isteyen işletmeler, dere yataklarının düzenini bozmayacak.

∂ İşletmeler faaliyet bölgelerinde yer alan baraj, gölet ve içme suyu kaynağı gibi alanların olumsuz etkilenmesi durumunda da her türlü zararı karşılayacak.

∂ Taş ocaklarında beton kesme işlemi sırasında kullanılan suyun, çevrede bulunan arazilerde ve sularda kirliliğe sebep olmaması için tedbirler alınacak. Bu doğrultuda öncelik olarak maden ocağı alanında suların depolanması için havuz yapılması zorunlu olacak.

∂ Maden ocakları, bölgesinde bulunan dere yataklarına hiçbir şekilde müdahale edemeyecek; taş, toprak, moloz gibi malzemeler dökemeyecek. Dere yataklarının bulunduğu yerlere koruma bantları çekilecek, muhtemel taş yuvarlanmalarının da engellenmesi için tedbirler alınacak.

∂ İşletmeler, proje aşamasında ocakların taban kotunu belirleyecek, akarsu taban kotunun altına inemeyecek. Maden ocakları bu sayede akarsu yatağını ve akışını bozacak faaliyetlerde bulunamayacak.

∂ Çalışan personelin 50’den fazla olması durumunda maden ocaklarına revir yapılması zorunlu olacak.

∂ Acil durumlarda toplanma yeri ve vaziyet planı ayrı hazırlanacak. Acil durumlarda ulaşılabilecek numaralar herkesin rahatça görebileceği yerlere asılacak.