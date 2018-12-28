Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.
Müjdat Gezen’in adli kontrol kararının kaldırılması talep edildi
28.12.2018 - 15:13 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.
Etiketler : Müjdat Gezen,
595611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595611.aspx
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