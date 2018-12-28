Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.