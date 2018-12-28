Bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen’in avukatı, mahkemenin kararına itiraz ederek adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.