Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli ilçesi Tekelli köyü Masura Yaylası'nda meydana geldi. Bölgeye göreve giden askerlerin üzerine yaylada çığ düştü. Yaralanan askerlerden biri şehit olurken, diğer asker yaralandı.
Şemdinli'de çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
29.12.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 29.12.2018 - 19:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şemdinli,şehit,Hakkari,
595769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/595769.aspx
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