Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu 16 silah arkadaşıyla şehit olan Güneş'in meslektaşları, şehadetinden 3,5 ay sonra dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı İrem'i öğrenim gördüğü özel okuldaki "Sıra bende" etkinliğinde baba mesleğini anlattı.

Öğrenci velilerinin mesleklerini anlattığı etkinlik kapsamında sıranın İrem'in velisine geldiğini öğrenen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İrem'in İl Jandarma Komutanlığında görevliyken şehit olan babası Kürşat Güneş'in mesleğini anlatması için 2 asker görevlendirdi.

Şehit kızı da asker kıyafeti giydi

Asker kıyafetiyle okula gelen İrem'in sınıfını ziyaret eden astsubay Ruken Merve Çalış ve uzman çavuş Gökhan Bal, çeşitli hediyeler verdikleri öğrencilere askerlik mesleğini anlattı, onlarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Şehidin eşi Hatice Güneş, yaptığı açıklamada, 5,5 ay evli kaldıkları eşinin en büyük hatırasının kızları İrem olduğunu söyledi.

Kızıyla ilgili büyük hayalleri olan ve evladının adını da doğumundan önce kendisinin verdiği eşinin hayallerini gerçekleştirmek için çabaladığını belirten Güneş, İrem'i en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettiğini anlattı.

İrem'in eğitimini sürdürdüğü ana sınıfında, velilerin mesleklerini anlattığı "Sıra bende" etkinliğinin yapıldığını aktaran Güneş, etkinlikte sıra İrem'e geldiğinde İl Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiğini bildirdi.

Güneş, "Sıra kızım İrem'e gelince 2 jandarma personeli kızımın sınıfına gelerek baba mesleği olan askerliği anlattı. Bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Etkinlik çok verimli geçti." dedi.

Belediye Başkan Vekili Taşkın'dan sınıfa ziyaret

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın da "Sıra bende" etkinliğinde sıranın İrem'e geldiğini öğrenince okulu ziyaret etti.

İrem'in sınıfında öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlar çeşitli hediyeler veren Taşkın, kız çocuğunu Siirt Belediyesine davet etti.