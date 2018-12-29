Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti bulunan kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan Y.N'nin kentte olduğunu belirledi.

Firari, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmasıyla Akyazı ilçesinde araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Emniyete götürülen Y.N, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.