Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul adayı Binali Yıldırım, AK Parti İl Başkanlığı toplantısında konuştu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Çoluğumuzdan çocuğumuzdan daha çok yol arkadaşlarımızla birlikteydik. Dün gibi hatırlıyorum. Aslında çok uzun bir süre oldu. Çeyrek asır geçti üzerinden. Dünyanın başkentine hizmet verdiğimiz çeyrek asır var elimizde. Geç arkadaşlarımız belki anlamayacak ama o dönemler internet yoktu. O zaman Belediye Başkan adayımız Necati Işık henüz 10 yaşındaydı. İşte o günlerden bu günlere gümbür gümbür geldik. Eşsiz bir başarı öyküsü yazarak geldik. Milletimiz 25 yıldır hem illerimizi hem de ilçelerimizin çoğuna bizi layık gördü. Demek ki iyi bir iş yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı.

- AK Parti'de bayrak yarışı, taşıyanı desteklemektir.

- İşimiz kolay değil ama zor da değil

- Durmak yok, yorulmak yok, dinlenmek yok

- Gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız

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