Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Ancak geçtiğimiz günlerde Yazıcı’nın çocukluk arkadaşı olduğunu beyan eden Necmi Aslan, mahkemede tanık olarak dinlenmişti. Aslan, FETÖ’nün sohbetlerine Yazıcı ile birlikte gittiğini anlatmıştı. Trabzon’dan askeri lise sınavlarına 20 gün kala İstanbul’a getirildiklerini belirten Aslan, Beyazıt’ta bulunan bir örgüt evinde kaldıklarını söyledi. Örgütün sınav sorularını kendilerine verdiğini aktaran Aslan “İlk gün geldiğimizde bu evde olup bitenlerin hiç kimseye söylenmemesi için bize Kur’ân-ı kerime el bastırdılar. 20 gün boyunca spor yaparak, gün içerisinde de bize verilen askerî lise sınav soru cevaplarına çalıştık. Sınav sorularının cevaplarının bize gösterilmesinden ve kılınan namazlardan sonra bize Fetullah Gülen hakkında bilgi verdiler. Bize sızıntı dergisi okutturup, abone yaptırdılar” dedi. Kendisinin örgütten ayrıldığı için sınavı kazanamadığını kaydeden Aslan “Ali Yazıcı ve Ali Yavuz soru cevaplarını aldığımız örgüt abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liselere girdiler” diye konuştu. Başsavcılık söz konusu ifade üzerine Yazıcı hakkında soruşturma başlatılması için düğmeye bastı. Ancak Askerî Lise Sınav soruşturmalarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi nedeniyle “yetkisizlik” kararıyla dosyayı İstanbul’a gönderdi. Yazıcı hakkında “resmî evrakta sahtecilik” ve “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” suçundan soruşturma yürütülecek. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yazıcı hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak. Yazıcı ile birlikte askeri lise sınav sorularını alan örgüt elemanları da tespit edilecek.