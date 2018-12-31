Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin  Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'de görev yapan 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa  Barut ise Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme  Başkanlığına getirildi.

Söz konusu atamalar Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve  Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9'uncu  maddesinin birinci fıkrası gereğince gerçekleştirildi.