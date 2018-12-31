İçişleri Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele hakkında konuştu. Soylu, "Sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık" dedi. Soylu konuşmasına şöyle devam etti: Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor.

YENİ YIL MESAJI

Soylu,  son 3 yılda 4 kritik  seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye'nin,  demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlı olduğunu  bildirdi. 

Türkiye'nin, son yıllarda istikrarına yönelik birçok saldırıyı  başarıyla savuşturduğunu, güçlü ve köklü devlet yapısıyla zorlu küresel süreçleri  başarıyla yönettiğini vurgulayan Soylu, "Türkiye, 2017'de kararını verdiği yeni  yönetim modeline 2018 yılında adım atarak yeni bir geleceğe doğru yol almaya  başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Soylu, mesajında şunları  kaydetti:

"Orta Doğu kaynaklı küresel terör ve kitlesel göç olayları, içeride  17-25 Aralık'tan başlayan ve 15 Temmuz'da silahlı kalkışmaya dönüşen ihanet  süreci, uzun yıllardır sürdürdüğümüz PKK terör örgütüyle mücadele ve tüm bu  süreçlerin sınırlarımızın dışından aldığı destek, esas itibarıyla ülkemizin  siyasal, ekonomik ve güvenlik istikrarı için ciddi bir sınav olmuştur. Türkiye  bütün bu süreçleri, başarılı ve istikrardan taviz vermeyen yönetim anlayışı,  kararlı bir liderlik, güçlü bir altyapı ve bütün bunların ötesinde demokrasiye  olan bağlılığıyla aşmayı başarmıştır.

 Şartlar ne olursa olsun demokrasi ve hukukun üstünlüğüne, halkın  iradesinin tek belirleyici olması anlayışına olan bağlılığımız, tarif ettiğimiz  tüm süreçlerin etkin şekilde yönetilebilmesine imkan sağlamıştır.  Son 3 yılda 4  kritik seçimi büyük bir katılım ve demokratik olgunlukla tamamlayan Türkiye,  demokrasiden aldığı güçle 2019'da da istikrarını sürdürmeye kararlıdır."

  Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak terörden asayişe, uyuşturucu ile  mücadeleden göç yönetimine, trafik güvenliğinden şehir güvenliğine, tüm  sorumluluklarının gereğini yerine getirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Aziz  milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, 2019'un ay yıldızlı bayrağımızın  altındaki her vatandaşımız için sağlık, mutluluk ve bereket vesilesi olmasını  diliyor, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi  şükranla anıyoruz" ifadesini kullandı.