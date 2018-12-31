Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Daha önce terör örgütünde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olan S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli Suriye uyruklu 3 kişi ile H.E.'nin Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde bulunan evlerine sabah saatlerinde baskın düzenledi. Özel harekat polisleri uyarılara rağmen açılmayan kapıları kırarak içeri girdi. Polisin düzenlediği baskınla 4 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadele şubesine götürülen 4 kişi ile ilgili işlemler devam ediyor.



2'Sİ TÜRK, 5'İ SURİYELİ GÖZALTINDA

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin düzenledikleri operasyondlara 2si Türk, 5'i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.