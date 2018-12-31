Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Güney  Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın ABD'nin Suriye'den çekilme  süreci hakkındaki paylaşımında kullandığı  "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin,  "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği  gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez."  değerlendirmesinde bulundu. 

Kalın, konuya ilişkin mesajını Twitter adresinden paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Graham'ı da etiketleyerek yaptığı  paylaşımda, "Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan  bağı biliyorsunuz ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde  ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil  etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez."  ifadesini kullandı.

Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesi

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham, Twitter hesabından  yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer vermişti:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek  herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş  olacak. İki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz  korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların  gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor."

Graham'ın paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç  da tepki göstermiş, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken eminim ki  YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir  komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda  bunu kamuya siz ifşa ettiniz" değerlendirmesinde bulunmuştu.