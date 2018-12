Türkiye Gazetesi

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak.Görüşmeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve yakın çevresinin darbe girişimindeki rollerinin ortaya konulması ve ABD tarafının harekete geçmesini sağlamak açısından önem arz ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu tespit etmişti.Söz konusu isimlerin Fetullah Gülen’le darbenin ön toplantılarını yaptığı biliniyor.Darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü’nden kaçarken yakalanan isimlerden Hakan Çiçek’in telefonu arazi aramalarında bulunmuştu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında incelenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel ekip tarafından değerlendirilen telefondan çıkan dijital izlerde, cihazın nerelerde kullanıldığı anlaşılmıştı.Çiçek'e ait ABD numaralı GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kaldığı Pensilvaya’daki çiftlik evinde aktive edildiği tespit edilmişti.

Telefonun aktive olduğu andan itibaren kaydettiği lokasyon verilerinden koordinatlar çıkarılmıştı.Türk yetkililer, tüm bu dijital izleri 13 Temmuz 2018’de Amerikalı meslektaşlarıyla yaptıkları toplantıda masaya koyarak FETÖ’nün darbe girişimindeki rolünü kanıtladı.ABD tarafı da verileri alarak üzerinde kendi değerlendirmesini yapmaya başladı.

ABD'NİN YENİ DURUM DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Ankara’da 3-4 Ocak’ta Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlığı yetkililerin katılımıyla gerçekleşecek toplantıda, ABD’nin yeni delillere ilişkin değerlendirmesi öğrenilecek.ABD tarafı, 18 eyalette FETÖ bağlantılı kuruluş ve isimlerin vize usulsüzlüğü ile kara para aklama gibi organize suç işlerine ilişkin daha önce başlattığı ön incelemelerdeki son durumu aktaracak.ABD'de, 2013'te Kongre üyelerinin Azerbaycan'a yaptığı gezinin finansmanıyla ilgili yasaların ihlal edilmesinden sorumlu tutulan ve ağustosta Ermenistan'da tutuklanan Kemal (Kevin) Öksüz'ün, ABD'ye iade edilmesi son dönemde dikkat çekici gelişmeler arasında yer almıştı.

Türk yetkililer, Öksüz meselesinin, FETÖ'nün ABD'de okul ve dernek gibi çeşitli kuruluşlar üzerinden yaptığı yasa dışı işlerin açığa çıkmasında ve ABD kamuoyunun ilgisini toplama noktasında dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FBI tarafından örgüt hakkında yürütülen soruşturmayı ciddiye aldığını vurgulayarak, şüpheci yaklaştıklarını ancak bazı neticeleri görmeye başladıklarını söylemişti.

ÇİÇEK’İN TELEFONUNDAN ÇIKAN KANIT

15 Temmuz darbesinin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in cihazı aktive ettikten sonra, kullanıcı adını ve şifresini unutmamak için LivePhoto tekniğiyle bunları yazdığı bir kağıdın fotoğrafını çektiği ortaya çıktı.Çektiği fotoğrafı telefonunda saklayan Çicek’in kaydettiği görsele AA ulaştı.Görselde, sanığın kendi el yazısıyla telefon numarasını, "suneyes34@gmail.com" mail adresiyle kullandığı icloud hesabını ve şifresini not ettiği görülüyor. Bu görsel, Akıncı Üssü’ündeki arazi aramasında bulunan cihazın Çiçek'e ait olduğunun kanıtlarından birini oluşturuyor.

AA KOORDİNATLARIN İZİNİ SÜRDÜ

ABD’deki AA ekibi, Hakan Çiçek'in telefonunda kayıtlı koordinatları New York kent merkezinde navigasyon uygulamasına girdi. New York'tan yola çıkan AA ekibini, "40.870487,-75.32150" ile "40.870500,-75.321300" koordinatları doğrudan Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da kaldığı çiftliğe götürdü.O anları görüntüleyen AA ekibi, 25 Haziran 2016'da telefona kaydedilen "40.583818,-73.948949" koordinatı da navigasyona girdi. Bu koordinat da AA ekibini, ABD'de örgüt mensuplarının buluşma yerlerinden biri olan New York'un Brooklyn semtindeki Masal Cafe Lounge'a götürdü.