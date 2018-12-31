Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Bayburt'tan Trabzon'a giden Ersin Türk (48) yönetimindeki 61 AV 867 plakalı hafif ticari araç karayolunun Tekke köyü mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.



Kazada sürücü Türk ile birlikte araçta bulunan eşi Esra (34), çocukları Muhammet Emin (13), Elif (1) ve Berre Türk (4) hafif şeklide yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.