Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1) Ağrı’da bayramın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra ölü olarak bulunan minik kızımızın ismi neydi?

A) Leyla Aydemir B) Tuğba Güneş

C) Zeynep Kızıl D) Ayşe Taşlı

2) Türkiye’nin 6 yıldır geri almak için mücadele verdiği ve geçen hafta ABD’den teslim alınan tarihi eserin adı nedir?

A) Belkıs Mozaik B) Ohio Bowling

C) Çingene Kızı D) Zeugma Mozaik

3) 2018’in en çok konuşulan kelimesi olan “dolar”ın rekoru ne olmuştu?

A) 7,08 B) 6,58 C) 7,16 D) 7,22

4) Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geçerek dünyanın en zengin iş insanı olan para devi kimdir?

A) Prens bin Tala B) Wang Jianlin

C) Jeff Bezos D) Sergey Brin

5) “İmar Barışı” olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskân sorununu çözmesi hedeflenen düzenlemede süre kaç defa uzatıldı?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

6) Açılışı yapılan ve Türkiye’nin en uzun, dünyanın 2’nci uzun çift tüplü kara yolu tünelinin adı nedir?

A) İkizdere Tüneli B) Rize Tüneli

C) İspir Tüneli D) Ovit Tüneli

7) Başaran Holding’e ait özel uçak, İran’da düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Ekip ne için gitmişti?

A) Tatil dolayısıyla B) Şirket işleri

C) Bekârlığa veda D) Sağlık amaçlı

8) Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı’nın nafakası çok konuşulmuştu. Subaşı’nın alacağı paranın miktarınıne kadar olduğunu hatırlıyor musunuz?

A) 110 bin B) 125 bin C) 250 bin D) 340 bin

9) SpaceX’in Falcon Heavy roketi ile Tesla model otomobili uzaya gönderen şirketin sahibi kimdir?

A) Elon Musk B) Mark Zuckerberg

C) ByteDance D) Allan Scherr

10) İki bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen ve ‘2019 ... yılı’ olarak açıklanan tepenin ismi nedir?

A) Harrantepe B) Balkantepe

C) Göbeklitepe D) Anadolutepe

11) Aşağıdakilerden hangisi bir spor çeşididir?

A) Peynir Yuvarlama

B) Ayak Parmağı Güreşi

C) Bisiklet Futbolu

D) Hepsi

12) Çalışmalarıyla İslam’ın bilime katkılarını gözler önüne seren ve yine geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz akademisyen kimdi?

A) Prof. Dr. Semavi Eyice

B) Prof. Dr. Fuat Sezgin

C) Ülkü Tamer

D) Mükerrem Kemertaş

13) Kulüplerin devre arası kampı sırasında, otel önündeki takım otobüslerinden hangisine bineceğini karıştırdığı iddia edilen Yılmaz Vural kaç takım çalıştırmış olabilir?

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30

14) ‘Acun Acun’ diye seslenerek papağanını boğazladığı görüntülerle büyük tepki alan kişi kimdir?

A) Mehmet Ali Gün B) Murat Özdemir

C) Mahmut Yıldırım D) Metin Özel

15) 6,1 milyon seyirciyle Türkiye’de geride bıraktığımız yılın en çok seyredilen yerli filmi hangisiydi?

A) “Müslüm” B) “Arif v 216”

C) “Çakallarla Dans 5” D) “Ahlat Ağacı”

16) ‘Artan maliyetler’ sebebiyle kapanan ve internet ortamında yayın hayatına devam eden millî gazeteler hangileridir?

A) Tercüman - Vakit

B) Habertürk- Vatan

C) Radikal- Yenigüneş

D) Hâkimiyet- Memleket



17) Şarkıcı Sıla’yı darbetmekle suçlanan Ahmet Kural’a 5 yıl hapis istendi. Hangisi ünlü oyuncuya isnat edilen suçlar arasında değildir?

A) Gasp B) Hakaret

C) Tehdit D) Kasten yaralama

18) TEOG’un kaldırılmasının ardından lise öğrencileri için getirilen ve ilk defa geçen yıl yapılan imtihanın adı nedir?

A) YKS B) YGS C) LYS D) LGS

19) ABD hangi skandal adımıyla Müslüman dünyasının tepkisini çekti?

A) Suriye’den çekilme kararı vermesiyle

B) NATO’dan ayrılma tehdidinde bulunmasıyla

C) İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla

D) Bütün göçmenlere kapılarını açmasıyla

20) Kabul edildiğinde büyük sevinç oluşturan bedelli askerlikte yükümlüler kaç gün silahaltına giriyor?

A) 20 B) 21 C) 23 D) 29

21) Kamuoyunda ‘kedicikler’ olarak bilinen ve kadınların da dâhil olduğu örgütün başındaki tutuklu kişi kimdir?

A) Mehmet Haber B) Tülay Kamuşçu

C) Adnan Oktar D) Tarkan Yavaş

22) Hangisi 2018’de kaybettiğimiz iş adamlarından biri değildir?

A) Abdullah Tivnikli

B) Erdoğan Demirören

C) Şarık Tara

D) Mustafa Koç

23) Kısmi açılışı yapılan ve tamamen bittiğinde 500 uçak ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanının adı nedir?

A) İstanbul Havalimanı

B) Abdülhamid Han Havalimanı

C) Üçüncü Havalimanı

D) R. Tayyip Erdoğan Havalimanı

24) Mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 asker şehit oldu. Olayın yaşandığı ilimiz hangisidir?

A) Afyonkarahisar B) Malatya

C) Hakkâri D) Diyarbakır

25) Konya’da üretilen ve sahnede dans etmesi planlanırken müziğin ritmine kapılarak düşen insansı robotun ismi nedir?

A) Robot Pepee B) Etli ekmek

C) Çok bilgiç D) Mini Ada

26) İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya çarptı. Büyük hasar gören yalının ismi nedir?

A) Baytar Ahmet Şevket Yalısı

B) Yahya Erkılıçoğlu Yalısı

C) Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

D) Süleyman Barbaros Yalısı

27) MHP’nin seçim vaadiydi... Uzun süre konuşuldu ancak ‘İçinde bulunduğumuz şartlar uygun değil’ diyerek askıya aldığı olay nedir?

A) Emeklilikte Yaşa Takılanlar

B) İmtihansız üniversite

C) Evlilik yardımı

D) GSS borcu iptali

28) Danıştay, hangi konuda verdiği iptal kararıyla uzun süre konuşuldu?

A) Başörtüsü B) Öğrenci andı

C) Nafaka D) Hayvanlara eziyet

29) Yıllardır sürekli “Öldü” haberi yapılan ama her seferinde asılsız çıkan hangi ünlüyü 2018’de gerçekten kaybettik?

A) Münir Özkul B) Zeki Alasya

C) Ayhan Işık D) Kenan Işık

30) Katıldığı televizyon programında gaza gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a darbe ve ölüm tehdidinde bulunan tiyatrocu kimdir?

A) Fatih Portakal B) Müjdat Gezen

C) Metin Akpınar D) Levent Kırca

31) Hangisi İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaldırılmasıyla ilgili ortaya atılan iddialar arasında değildir?

A) Yakıldı B) Eritildi

C) Boğuldu D) Parçalandı

32) Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize sebep olan rahibin adını hatırlayabildiniz mi?

A) Rahip Bhara B) Rahip Brunson

C) Rahip Moro D) Rahip Robinson

33) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin şehrini terör örgütü PYD/PKK’dan temizlediği harekâtın ismi neydi?

A) Fırat Kalkanı B) Şah Fırat

C) Zeytin Dalı D) Güneş Harekâtı

34) 200 metrenin dünya ve Avrupa şampiyonu, Türkiye rekortmeni, dünyada 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet Azerbaycan asıllı Ramil Guliyev hangi kulübün sporcusu?

A) Demirspor Atletizm B) Galatasaray

C) Fenerbahçe D) Altıntepsi

35) Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank’ın CEO’su Mehmet Aydın’a hangi yakıştırma yapıldı?

A) Tosuncuk B) Baloncuk

C) Boncuk D) Ponçik

36) Hangi düşman iki Asya ülkesinin lideri 1953’ten beri ilk defa bir araya gelmeyi başardı?

A) Güney Kore / Kuzey Kore

B) Hindistan / Pakistan

C) Japonya / Çin

D) Azerbaycan / Ermenistan

37) Süper Ligin en ucuz ama en verimli golcüsü, daha ligin ilk yarısına gol krallığını garantileyen Mbaye Diagne hangi ülke doğumlu?

A) Senegal B) Sierra Leone

C) Fildişi Sahili D) Güney Kıbrıs

38) Altı ay arayla hangi iki şehrimizde büyük tren kazası yaşandı?

A) Kütahya- Eskişehir

B) Tekirdağ - Ankara

C) Ankara -Konya

D) Kars- Erzurum

39) Süper Ligde hâlen görevde bulunan 18 teknik direktörün en yaşlısı Mustafa Denizli ile en genci Erol Bulut arasında kaç yaş fark vardır sizce?

A) 26 B) 25 C) 24 D) 23

40) Kaliforniya Üniversitesi’nde 13 yıllık bir çalışmanın ardından geliştirilen ve bütün vücudu 20-30 saniyede görüntüleyebilen 3D tarayıcının adı nedir?

A) Jüpiter B) Explorer

C) Adventure D) Miracle



CEVAPLAR VE DEĞERLENDİRME

Her doğru cevabı 2,5 ile çarpın puanınız ortaya çıkacak.

0-40 Puan: Sizin dünya ile ilginiz yok. Âlem yıkılsa umurunuzda değil.

40-60 Puan: Kendi gündeminde birisiniz. İş güçten gelişmeleri takip etmeye fırsat bulamıyorsunuz. Arada bir göz gezdiriyorsunuz.

60-80 Puan: “Gündemi de takip ederim işimi de yaparım” diyenlerdensiniz. Sizin için iyi bir gözlemci diyebiliriz.

80-100 Puan: Çok iyi bir gündem kurdusunuz. Niçin bilgi yarışmalarına katılmıyorsunuz?

