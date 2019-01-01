1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü. Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü
01.01.2019 - 10:32 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boşalırken trafik yoğunluğu da yüzde 1 seviyesine kadar düştü.
1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü. Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
Etiketler : İstanbul,Yılbaşı tatili,trafik yoğunluğu,
596135 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596135.aspx
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