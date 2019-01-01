Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü. Kentte metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.

