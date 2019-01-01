Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Ajansı'nın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından Haber, Yaşam ve Spor kategorilerinde toplam 49 kareye yer verdiği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına 223 bin kişi katıldı.

HABER KATEGORİSİNDE 'MEHMETÇİK'TEN İLK İFTAR'

Aralık ayı boyunca devam eden oylamada; Haber kategorisinde Özkan Bilgin’in "Mehmetçik’ten ilk iftar", Yaşam'da İlhami Çetin’in "Ali dede ve kedisi", Spor'da ise Burak Akbulut’un "Karatenin sultanları" fotoğrafları birinci oldu.



"Mehmetçik’ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafta, Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesinin Balkaya Dağları'nda, vatan savunmasındaki Mehmetçik, ramazan ayında iftar yaparken görülüyor.



ALİ DEDE'NİN GÖZYAŞLARI

"Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafta, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe’nin, benzin kullanarak sobayı tutuşturmaya çalışması üzerine çıkan yangından, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisine sarılarak gözyaşı dökmesi yer alıyor.



SPORUN EN İYİ KARESİ

"Karatenin sultanları" başlıklı fotoğrafta ise İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda, kadınlar takım kata bronz madalya mücadelesinde Rabia Küsmüş ve Dilara Eltemur’un, Rusya takımı ile yarışı objektife yansıyor.