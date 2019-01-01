Alınan bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında bulunan Kurtömer Hudut Karakoluna PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi.Saldırıda bir asker hafif yaralandı. Yaralı asker Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Askerlerin karşılık vermesi üzerine bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Iğdır'da karakola roketatarlı saldırı
01.01.2019 - 15:15 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da teröristlerce sınır karakoluna gerçekleştirilen roketli saldırıda bir asker yaralandı.
Etiketler : Iğdır,karakola roketatarlı saldırı,
596174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596174.aspx
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