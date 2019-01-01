İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 8 aydır ayrı yaşadığı eşi Mehmet E.'yi, tabancayla vurarak ağır yaralayan Türkan E., polise teslim oldu. İşlemleri nin ardından adliyeye sevk edilen Türkan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNESİNİN EVİNDEN ÇIKIYORDU
Olay, 29 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, Emmioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E. annesinin evinden çıkarken, 8 aydır ayrı yaşadığı Türkan E.'nin saldırısına uğradı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
TABANCAYLA BİRLİKTE TESLİM OLDU
Türkan E., suç aleti tabancayla birlikte, dün polis ekiplerine teslim oldu. Mehmet E.'yi kıskandığı için vurduğunu söylediği öğrenilen Türkan E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.