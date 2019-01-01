Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmak geliyor.

Tarihten bugüne 7 bin 422 adet su kuyusu

2018 yılı içerisinde de su kuyusu çalışmalarına ara vermeden devam eden İHH, bu dönemde de Afrika ve Asya’da su kuyuları açarak yüz binlerce insana umut oldu. İHH, 2018 yılında 21 ülke ve bölgede 807 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunarak 322 bin 800 kişinin günlük temiz su ihtiyacını karşıladı. Yıl içerisinde açılan su kuyuları ile birlikte İHH’nın 2000 yılından bu yana 36 ülkede açtığı su kuyusu sayısı 7 bin 422 adete ulaşırken kuyulardan günlük istifade eden sayısı da genel toplamda 2 milyon 968 bin 800 kişiye ulaştı.

İHH’nın 2018 yılında su kuyusu açtığı 21 ülke ve bölge isimleri ise şu şekilde: Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Sierra Leone, Gine, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Brundi, Zimbabve, Mali, Gana, Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Irak, ve Moro.



Özellikli (derin) su kuyusu

Standart kuyuları açmanın ihtiyacı karşılamadığı bölgelerde ve durumlarda devreye sokulan daha kapsamlı su kuyularına özellikli su kuyusu deniyor. Depo, tesisat, güneş enerjisi sistemi, jeneratör, ve benzeri özelliklerle birlikte inşa edilen bu kuyular; yaklaşık 5 ila 10 bin kişinin ihtiyacını karşılayabiliyor. Bugüne kadar 100’ün üzerinde derin su kuyusu açan İHH’nın bu kuyularından da yaklaşık 500 bin kişi istifade ediyor.

Bir su kuyusu insan hayatında neleri değiştirir?

Dünyanın birçok bölgesinde eve su getirmek kadının işi. Bu durum su krizinden en çok kadınların etkilenmesine neden oluyor. Çocuklarından feragat ederek yalnızca su taşımaya çalışan bir kadın hem ailenin hem de toplumun dışında kalıyor. Su krizinin çözülmesi ise en çok onların işine yarıyor. Çad’ın 3 farklı bölgesinde yaşayan 3 kadın, İHH’nın açtığı su kuyularının hayatlarında neleri değiştirdiğini anlattı.



“Suya yolculuklarım çocukken başladı”

Meryem İbet: “24 yaşındayım. Suya yolculuklarım çocukken başladı. Yıllardır tek isteğim suya yakın olabilmekti. Eskiden günün 6 saatini bu işe ayırmak zorundaydım. Hava çok sıcaktı, eziyetli bir yolculuk yapıyordum. Şimdi o günler geride kaldı. Bir yıldır suya kolayca ulaşabiliyorum. 6 çocuğum var artık onlarla ilgileniyorum ve eşime tarlada yardım ediyorum.”

“7 kilometre yürümek zorundaydım”

Havva Seyid: “Yaşımı bilmiyorum, babam biliyordu. Evlenmeden önce suya gitmeye başladım. Evlendikten sonra eşimin ailesi için su getirdim. Eskiden çok yoruluyordum, kötü günlerdi. Bidonlar çok ağırdı, kaldırmakta zorlanıyordum ama yine de suya gitmeye mecburdum. Su alabilmek için bazen 7 kilometre yürümek zorundaydım. Artık su yanı başımda. Sabah erkenden suyumu alıp tarlaya gidiyorum. 6 çocuğum var, ben evde olmasam bile onlar su alabiliyor.”



“Artık çocuklarımla vakit geçirebiliyorum”

Halime Muhammed: “20 yaşındayım ve iki çocuğum var. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu yüzden herkesten daha çok su getirmek zorundaydım. Bazen günde iki defa suya giderdim. Getirdiğimiz su çamurluydu. İçerisindeki pisliğin çökmesini bekler öyle içerdik fakat yine de çok acıydı. Artık kuyu yakın. Sabah kalkınca eşim işe gidiyor ben de evdeki işleri yapıyorum. Suyu evden herhangi biri de alabiliyor. Ben de çocuklarımla vakit geçirebiliyorum.”

Kuyularla birlikte gönüller fethediliyor

Açılan su kuyuları, halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını sağlamakla birlikte, özellikle hayvancılık ve küçük tarımsal faaliyetlerde de kullanılarak bölge insanları için geçim kaynağı oluyor. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor. Açılan her su kuyusu Müslümanlarla birlikte yaşayan gayrimüslimlerin de gönüllerini İslam’a ısındırıyor ve bir hidayet vesilesi oluyor.



