Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay’dan yola çıkan askeri konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tırlar, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına geldi. Tırların üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) olduğu gözlendi. Konvoyun bir bölümü ise otoyoldan devam ederek Mardin'e gitti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
01.01.2019 - 19:12 | Son Güncelleme: 01.01.2019 - 19:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki Şanlıurfa’ya yapılan askeri sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. Hatay'dan yola çıkan tırların üzerindeki tank ve ZPT'ler Şanlıurfa'ya ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye,askeri sevkiyat,
596193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596193.aspx
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