Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla yargıya olan güveni güçlendirmek, mahkeme ve savcılıkların verimliliğini arttırmak, tarafların, dava süreçlerinin ne zaman sonuçlanacağını öngörmelerini sağlamak amacıyla "Yargıda Hedef Süre" uygulamasına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttü. Çalışmalar kapsamında her bir dava ve soruşturma için hedef süreler belirlendi ve bu süreler cumhuriyet başsavcılıklarına ve mahkemelere bildirildi.



Yargıda Hedef Süre uygulaması, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle resmen başlarken, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Ankara Adliyesinde uygulamaya yönelik bilgiler verdi. Yargılama ve soruşturma hedef sürelerinin dava taraflarına resen tebliğ edilmeye başlandığını kaydeden Çekin, "Hedef sürelerini yargının tüm unsurlarının görüş ve önerilerini alarak titiz ve ayrıntılı bir çalışmanın sonucunda belirledik. Pilot uygulamalarını da gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi yargılama hedef süreleri 2018 yılı adli yıl başlangıcı ile UYAP ekranlarına yüklenmiş ve bu tarihlerden itibaren açılan soruşturma ve davalara hedef süre verilmiştir" diye konuştu.



Çekin, bin 438 dava türü ve 220 soruşturma suç türü için hedef süre belirlendiğini dile getirerek, "Ceza davalarının tamamı için 10 ile 13 aylık süreler belirlendi. Hukuk davalarının yüzde 87'si için 1.5 yılın altında yüzde 13'ü için ise 2 yıla kadar süreler öngörüldü. Bazı dava türleri için örnek vermem gerekirse boşanma davaları için 10 ay, nafaka davaları için 8 ay, vesayet için 3 aylık bir süre öngördük" şeklinde konuştu.

"Hedef süreyi aşan davalara öncelik verilecek"

Sürenin aşılması halinde süreyi aşan davalara öncelik verileceğini bildiren Çekin, davanın bir an önce sonuçlandırılması için çözüm üretileceğini söyledi. Çekin, hedef sürelerin uygulanması bağlamında da tarafların maksimum özeni göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Duruşma günlerine ve verilen sürelere riayet etmeleri taraflar açısından önem arz etmektedir. Taraflardan kaynaklanan gecikmeler nedeniyle de hedef sürelerin uygulanmasında problem yaşanması halinde hedef sürelerin hesabında dikkate alınmayacağını özellikle vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Hedef sürenin aşılması durumunda ihmali bulunanlar için bir yaptırımın uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin Çekin, "Doğrudan bir yaptırım öngörmedik. Öncelikli olarak odaklandığımız konu, hedef sürenin gerçekleşmemesi halinde gerçekleşmeme nedenini tespit edip onlara ilişkin çözümler üretmek. Ama ilerleyen aşamada bu hususlarla ilgili düzenlemeler de yapılacak. HSK anlamında terfiler hususunda bir takım düzenlemeler yapılacak" dedi.



Avukat Mehmet Onur Görgülü de 2019'un getirdiği yeniliklerden birisinin de Yargıda Hedef Süre uygulaması olduğunu belirterek, "Biz de sabah itibariyle açmış olduğumuz davalarda bu davaların sonuçlarının ne kadar zamanda bitirileceğini görmüş bulunmaktayız. Bu yargı açısından oldukça olumlu bir uygulama. Netice itibariyle bizler de müvekkillerimize davaların ne kadar sürede bitebileceğine ilişkin bilgi verecek konuma geldik. Umarım uygulama hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Bu sabah 2 dava için başvuruda bulunduklarını anlatan Görgülü, anlaşmalı boşanma davası için 45 gün, alacak davası için ise 450 gün hedef süre öngörüldüğünü kaydetti.