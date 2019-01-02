Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.



