Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Bir motosiklette 6 kişi bindiler! Görenleri korkuttu...
02.01.2019 - 13:23 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da kask takmadan bindikleri motosikletle trafikte seyreden anne, baba ve 4 çocuğu görenleri korkuttu.
Batman merkez Yavuz Selim Mahallesi Cudi Caddesi üzerinde motosikletle seyreden ailenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kask takmadıkları gibi bir motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri korkuttu. Çocuklardan birinin de motosikletin arkasındaki sepetin içerisine konulması dikkat çekerken, bu görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Etiketler : motosiklet,
596287 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/596287.aspx
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