Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi.



ŞARKICIDAN İSTEK ŞARKI İSTEDİ, KABUL ETMEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G.(43) adlı şahıs kadın şarkıcıdan şarkı isteğinde bulundu. Şarkıcı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada kadın şarkıcıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttı.



SALDIRGAN İKİ KİŞİYE SALDIRDI

Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.’ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Saldırgan Adem G. ise kaçtı.





NURETTİN Ç. HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç. dün hayatını kaybetti.



SALDIRGAN KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Adem G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı ve gözaltına alındı.

ADEM G. TUTUKLANDI

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Adem G., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.