Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tuzla'da bulunan bir vakıf üniversitesinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof. Dr. Yıldır Atakurt, aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden bir süredir haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi.

Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.